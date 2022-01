Caos neve ad Atene, l’opposizione presenza mozione di sfiducia al governo (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il principale partito di opposizione in Grecia, Syriza, ha presentato una mozione di sfiducia contro il governo conservatore del Premier Kyriakos Mitsotakis in seguito al Caos provocato dalla nevicata ad Atene. Nella notte fra lunedì a martedì 3.500 automobilisti sono rimasti bloccati nelle tangenziali che circondano la capitale. “E’ arrivato il momento di andarvene”, ha affermato in Parlamento l’ex Premier Alexis Tsipras. “Ogni ora in più in cui il governo rimane in carica, quattro o cinque greci perdono la vita” a causa del covid, ha aggiunto Tsipras, accusando anche il governo di non aver saputo affrontare la pandemia, così come la neve. “La nevicata ha sepolto le ultime illusioni per cui Mitsotakis ha le capacità di imparare dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il principale partito di opposizione in Grecia, Syriza, ha presentato unadicontro ilconservatore del Premier Kyriakos Mitsotakis in seguito alprovocato dalla nevicata ad. Nella notte fra lunedì a martedì 3.500 automobilisti sono rimasti bloccati nelle tangenziali che circondano la capitale. “E’ arrivato il momento di andarvene”, ha affermato in Parlamento l’ex Premier Alexis Tsipras. “Ogni ora in più in cui ilrimane in carica, quattro o cinque greci perdono la vita” a causa del covid, ha aggiunto Tsipras, accusando anche ildi non aver saputo affrontare la pandemia, così come la. “La nevicata ha sepolto le ultime illusioni per cui Mitsotakis ha le capacità di imparare dai ...

