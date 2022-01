Ascolti tv 26 gennaio 2022 analisi | “Lezioni di persiano” per Bocci Le tematiche Mediaset battono Canale5 Sciarelli stacca Savino Giletti sprinta su Brindisi Sinner doppiato da Berrettini

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,540 milioni e 24,1%. I Soliti Ignoti a 5,038 milioni e 20%. L’Eredità 4,7 milioni e 23,05%. Tg5 4,639 milioni e 20% Il Colle è entrato direttamente e di sponda nel racconto televisivo di mercoledì 26, quando si è tenuta – senza risultati particolari – la terza votazione dei grandi elettori a camere riunite. Rai1 ha proposto il film cult in prima tvdie Canale 5 ha risposto con una puntata speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicata proprio al palazzo del Quirinale. Su Rai2 è andato in onda l’action Man on Fire, mentre su Rai3 è tornato Chi l’ha visto?, pieno zeppo di cronaca nera inedita. Le altre proposte di Cologno sono state il raddoppio di Back to school su Italia 1 (all’ultima puntata, voleva approfittare del livello più basso di competizione tra le ...