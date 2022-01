Usa: gaffe di Biden che insulta giornalista di Fox a microfono aperto (Di martedì 25 gennaio 2022) Biden - a microfono aperto - ha esclamato: «What a stupid son of a bitch», che stupido figlio di puttana. Poi ha telefonato al giornalista per scusarsi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 25 gennaio 2022)- a- ha esclamato: «What a stupid son of a bitch», che stupido figlio di puttana. Poi ha telefonato alper scusarsi L'articolo proviene da Firenze Post.

