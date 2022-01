Torino | accoltella l’autista di un furgone perché non gli ha dato la precedenza sulle strisce | arrestato per tentato omicidio

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un ragazzo di 25 anni di origine ucraina è statoto aper non aver rispettato lepedonali mentre era alla guida di un. Il pedone, un 47enne italiano, dopo una lite col conducente ha estratto un coltello serramanico e lo ha trafitto al petto. Il fatto, riportato questo pomeriggio dalle agenzie, è accaduto nella mattinata del 24 gennaio, come scrive l’edizione torinese di Repubblica, in corso Tranqui nel quartiere Cenisia. Il ragazzo, secondo le fonti, è stato trasportato in codice rosso prima all’ospedale Maria Vittoria e poi trasferito all’ospedale Mauriziano dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza per una ferita al pericardio, la membrana che riveste il cuore. A soccorrerlo, due sottotenenti dell’esercito che lo hanno poi affialle cure dei ...

Ha accoltellato un 25enne che a bordo del suo furgone non si è fermato sulle strisce pedonali per farlo passare. I carabinieri di Torino hanno arrestato un 47enne italiano, che dopo avere discusso con la vittima, un cittadino ucraino, lo ha colpito al petto. L'aggressore è stato bloccato poco distante dai militari, che hanno ... Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri dopo avere accoltellato al petto l'autista di un furgone, che non si è fermato sulle strisce per farlo passare. L'episodio è avvenuto stamattina ... Un ragazzo di nazionalità ucraina di 25 anni è stato accoltellato al petto ieri mattina intorno alle 8 in Corso Trapani, a Torino, ed è ora ...