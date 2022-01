Milan, si chiude per Lazetic: in giornata la fumata bianca (Di martedì 25 gennaio 2022) Milano, 25 gennaio 2022 " Il Milan è un a un passo dall'attaccante classe 2004 Marko Lazetic . Il club rossonero ha rotto gli indugi e si è mosso concretamente per acquistare l'attaccante serbo classe ... Leggi su quotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022)o, 25 gennaio 2022 " Ilè un a un passo dall'attaccante classe 2004 Marko. Il club rossonero ha rotto gli indugi e si è mosso concretamente per acquistare l'attaccante serbo classe ...

Advertising

YBah96 : RT @DavideLusinga: L'acquisto di #Lazetic chiude la porta per Bailly e Tanganga. Il #Milan non ha infatti più posti extracomunitari in rosa… - JeanMarie1899 : RT @DavideLusinga: L'acquisto di #Lazetic chiude la porta per Bailly e Tanganga. Il #Milan non ha infatti più posti extracomunitari in rosa… - DavideLusinga : L'acquisto di #Lazetic chiude la porta per Bailly e Tanganga. Il #Milan non ha infatti più posti extracomunitari in… - infoitsport : Milan, è il giorno di Lazetic: oggi si chiude - Sportmediaset - GIUSPEDU : RT @86_longo: @NandoPiscopo1 @salda__ Nando le offerte non le fanno i giornalisti, come ben sai. Il Milan non chiude per Faivre e all’una d… -