In Italia 186 740 casi Covid e 468 decessi Positività scende al 13 | 4%

Leggi su agi

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuoviregistrati martedì 25 gennaio 2022 sono 186.740, contro i 77.696 del giorno precedente (che però era lunedì, quindi pochi tamponi e pochi) e soprattutto i 228.179 di martedì scorso, picco della quarta ondata e record di sempre. Sono stati eseguiti 1.397.245 tamponi, 800mila più di ieri. tanto che il tasso di positivita'dal 15% al 13,4%. In salita i, 468 (ieri 352), nuovo record della quarta ondata ma con diverse decine dipregressi registrati solo oggi. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 144.343. Tornano a crescere le terapie intensive, 9 in più (ieri stabili) con 130 ingressi del giorno, e salgono a 1.694, così come aumentano di 165 unità i ricoveri ordinari (ieri +235), 20.027 in totale. ...