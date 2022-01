Chi sono i tre candidati del centrodestra per il Quirinale (Di martedì 25 gennaio 2022) In una conferenza congiunta Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno proposto Marcello Pera, Letizia Moratti o Carlo Nordio Leggi su ilpost (Di martedì 25 gennaio 2022) In una conferenza congiunta Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno proposto Marcello Pera, Letizia Moratti o Carlo Nordio

Advertising

ladyonorato : Scuse??? Cioè, costringono bambini e adolescenti a farsi iniettare un farmaco che massacra il cuore e poi pensano d… - AlbertoBagnai : Poi vale il solito principio: 'I am a liberal' (cit.). Quindi liberi voi di andare in sollucchero per i beceri berc… - c_appendino : Oggi su @StampaTorino: sono cambiate le richieste di chi cerca casa. Se una volta si cercava casa vicino alle stazi… - lookandlove : Nathaly “secondo me è gay se si comporta così con le donne…anzi i gay amano le donne…forse sono in competizione con… - Esagitato : @NuzzoDiBiase @PrimeVideoIT Sono curioso...nel programma perde chi ride, Tu generalmente tendi a ridere alle Tue battute.. ?? -