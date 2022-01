Ucraina, Londra richiama metà dello staff dell’ambasciata a Kiev (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno richiamato funzionari diplomatici e dipendenti delle sedi diplomatiche in Ucraina, un passo che Kiev ha lamentato come “prematuro”. L’Unione europea invece frena e invita a non “drammatizzare” la situazione, fino a che proseguono i colloqui con Mosca. Citando condizioni “imprevedibili che possono deteriorarsi con poco preavviso”, ieri sera il dipartimento di Stato ha chiesto ad alcuni dipendenti dell’ambasciata di lasciare il Paese mentre il personale non essenziale della sede diplomatica può farlo volontariamente a spese del governo. La decisione è stata presa “a causa della continua minaccia di azione militare da parte della Russia”, ha precisato il dipartimento di Stato sottolineando che il governo “non sarà nella posizione di evacuare” i cittadini americani ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hannoto funzionari diplomatici e dipendenti delle sedi diplomatiche in, un passo cheha lamentato come “prematuro”. L’Unione europea invece frena e invita a non “drammatizzare” la situazione, fino a che proseguono i colloqui con Mosca. Citando condizioni “imprevedibili che possono deteriorarsi con poco preavviso”, ieri sera il dipartimento di Stato ha chiesto ad alcuni dipendentidi lasciare il Paese mentre il personale non essenziale della sede diplomatica può farlo volontariamente a spese del governo. La decisione è stata presa “a causa della continua minaccia di azione militare da parte della Russia”, ha precisato il dipartimento di Stato sottolineando che il governo “non sarà nella posizione di evacuare” i cittadini americani ...

