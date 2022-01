Quirinale, il centrodestra al bivio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Zuppa al Quirinale 24 gennaio 2022. 00:00 Libretto di istruzioni per capire l’elezione del tredicesimo capo dello Stato. Chi vota e come si vota. I candidati coperti. Le esclusioni. Girandola di incontri: tutti si vedono con tutti. 02:15 Il caso della parlamentare grillina no vax. 03:08 Il pronostico: scheda bianca. 03:20 Carlo Nordio, l’indicazione di Fratelli d’Italia. Ma c’è un piccolo problema… 04:22 Il candidato dei Cinque Stelle. 06:48 Gli incontri di Salvini, mentre Forza Italia appare ancora tramortita per la rinuncia di Berlusconi. 09:25 Cartabia voto dio bandiera di Calenda. 09:50 centrodestra a rischio “balcanizzazione” se va male. L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Zuppa al24 gennaio 2022. 00:00 Libretto di istruzioni per capire l’elezione del tredicesimo capo dello Stato. Chi vota e come si vota. I candidati coperti. Le esclusioni. Girandola di incontri: tutti si vedono con tutti. 02:15 Il caso della parlamentare grillina no vax. 03:08 Il pronostico: scheda bianca. 03:20 Carlo Nordio, l’indicazione di Fratelli d’Italia. Ma c’è un piccolo problema… 04:22 Il candidato dei Cinque Stelle. 06:48 Gli incontri di Salvini, mentre Forza Italia appare ancora tramortita per la rinuncia di Berlusconi. 09:25 Cartabia voto dio bandiera di Calenda. 09:50a rischio “balcanizzazione” se va male. L'articolo proviene da Nicola Porro.

