Oggi 24 gennaio, San Francesco di Sales | L’amore è il segno che contraddistingue la sua missione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grazie al suo operato apostolico, tanti sono i fedeli che, lontani dalla Chiesa, vi sono ritornati. La sua devozione, il suo amore per Dio ed i suoi scritti sono stati di esempio. Ha istituito, insieme ad una nobildonna, anche un ordine monastico. Si dedica soprattutto alla predicazione, prediligendo il metodo del dialogo. Inventa i cosiddetti L'articolo Oggi 24 gennaio, San Francesco di Sales L’amore è il segno che contraddistingue la sua missione proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 24 gennaio 2022) Grazie al suo operato apostolico, tanti sono i fedeli che, lontani dalla Chiesa, vi sono ritornati. La sua devozione, il suo amore per Dio ed i suoi scritti sono stati di esempio. Ha istituito, insieme ad una nobildonna, anche un ordine monastico. Si dedica soprattutto alla predicazione, prediligendo il metodo del dialogo. Inventa i cosiddetti L'articolo24, Sandiè ilchela suaproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Inter : ?? | VOCE 19 gennaio 1992: la prima cronaca di una gara ???? di @robertoscarpini. Oggi in #InterEmpoli di… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - marattin : Il pezzo da leggere oggi è di Pietro Rizza e Alessandro Santoro su @sole24ore: le due riforme entrate in vigore il… - giornidasolo : non io che oggi mi metto i calzini di natale, 24 gennaio - GianandreaGorla : RT @Napalm51: Anche oggi, domenica 23 gennaio 2022, alle ore 20:06, i progressisti e i liberali sono una invalicabile montagna di merda. -