Nazionale, Mancini convoca Balotelli: ritorno dopo 3 anni per lo stage (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mario Balotelli torna in Nazionale. A due mesi e mezzo di distanza dai match disputati con Svizzera e Irlanda del Nord, la Nazionale azzurra inaugura il suo 2022 ritrovandosi da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio a Coverciano per un breve stage in vista dei play off di qualificazione al Mondiale in programma a fine marzo. Sono 35 i calciatori convocati da Roberto Mancini: dopo oltre tre anni torna a vestire la maglia azzurra Balotelli, mentre sono alla loro prima chiamata in Nazionale il portiere Marco Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro. Carnesecchi e Fagioli erano stati già ... Leggi su funweek (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Mariotorna in. A due mesi e mezzo di distanza dai match disputati con Svizzera e Irlanda del Nord, laazzurra inaugura il suo 2022 ritrovandosi da mercoledì 26 a venerdì 28 gennaio a Coverciano per un brevein vista dei play off di qualificazione al Mondiale in programma a fine marzo. Sono 35 i calciatoriti da Robertooltre tretorna a vestire la maglia azzurra, mentre sono alla loro prima chiamata inil portiere Marco Carnesecchi, i difensori Luiz Felipe e Giorgio Scalvini, i centrocampisti Nicolò Fagioli, Davide Frattesi e Samuele Ricci e l’attaccante Joao Pedro. Carnesecchi e Fagioli erano stati già ...

