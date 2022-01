Covid oggi Emilia, 14.719 contagi e 40 morti: bollettino 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.719 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 24 gennaio. Registrati inoltre altri 40 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 948.126 casi di positività, 35.301 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.790 molecolari e 21.511 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 148 (-4 rispetto a ieri, pari al -2,6%), l’età media è di 63 anni. Sul totale, 92 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,3 anni), il 62,2%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.719 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 24. Registrati inoltre altri 40. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 948.126 casi di positività, 35.301 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 13.790 molecolari e 21.511 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 148 (-4 rispetto a ieri, pari al -2,6%), l’età media è di 63 anni. Sul totale, 92 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,3 anni), il 62,2%; 56 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,2 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in-Romagna ...

