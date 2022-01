Quirinale, centrosinistra in cerchio: niente tavolo – Video (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – centrosinistra in cerchio per la riunione sul Quirinale, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. niente tavolo tradizionale. Al vertice, con il format ‘in cerchio’, hanno preso parte Enrico Letta, Giuseppe Conte, Roberto Speranza e i rispettivi capigruppo Debora Serracchiani, Simona Malpezzi, Davide Crippa, Mariolina Castellone, Federico Fornaro e Loredana De Petris. niente staff, niente portavoce. Solo un commesso parlamentare che, su sollecitazione dell’Ufficio stampa del Pd, di tanto in tanto entrava per portare ai partecipanti le agenzia di stampa con le ultime novità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) –inper la riunione sul, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica.tradizionale. Al vertice, con il format ‘in’, hanno preso parte Enrico Letta, Giuseppe Conte, Roberto Speranza e i rispettivi capigruppo Debora Serracchiani, Simona Malpezzi, Davide Crippa, Mariolina Castellone, Federico Fornaro e Loredana De Petris.staff,portavoce. Solo un commesso parlamentare che, su sollecitazione dell’Ufficio stampa del Pd, di tanto in tanto entrava per portare ai partecipanti le agenzia di stampa con le ultime novità. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

riotta : Accordo @EnricoLetta @matteorenzi candidato unico #Quirinale e governo politico di legislatura, nato all'addio… - Agenzia_Ansa : Il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi come candidato di bandiera nelle prime votazioni pe… - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - zazoomblog : Chi è Andrea Riccardi il possibile candidato del centrosinistra al Quirinale - #Andrea #Riccardi #possibile - lifestyleblogit : Quirinale, centrosinistra manda in soffitta tavolo: arriva 'brainstorming' a cerchio - -