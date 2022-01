Milan-Juventus | Pioli | “Il terreno di gioco ci ha penalizzato” | News

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : #Milan e #Juve hanno pareggiato 0-0 una gara di Serie A per la prima volta da dicembre 2007. Il Milan ha chiuso un… - chj1897com : #Allegri post #MilanJuve: “Partita combattuta ed equilibrata. Giusto il pari. Importante rimanere a questa distanza… - zanello82 : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

TORINO - Con le assenze si Bonucci e De Ligt continua a trovare spazio da titolare Daniele Rugani che anche nella partita contro ilha messo al sicuro la difesa della Juve. Al termine della gara arrivano gli elogi di Max Allegri ai quali il difensore bianconero risponde: "Sono sempre ben direzionato con i piedi? Credo che ...Commenta per primo Stefano Pioli , allenatore del, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio con la: 'Credo che abbiamo fatto la partita giusta per il nostro momento, c'è mancato qualcosa in area di rigore. A volte siamo stati poco ...Il difensore è stato uno dei migliori a San Siro e dopo il fischio finale vede assolutamente il bicchiere mezzo pieno ...Discussioni soprattutto tra i tifosi sui social per due penalty non assegnati in Milan-Juventus, uno per squadra.