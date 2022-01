Medici in trincea allo stremo, lettera a Procura, prefetto e Regione: 'Cambi turni e spostamenti, situazione insostenibile' (Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - Spostamento 'forzato' di Medici dai reparti ospedalieri per far fronte ai dipartimenti di Emergenza in affanno e Cambi turni comunicati all'ultimo momento con ordini di servizio: i sindacati ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 23 gennaio 2022) ANCONA - Spostamento 'forzato' didai reparti ospedalieri per far fronte ai dipartimenti di Emergenza in affanno ecomunicati all'ultimo momento con ordini di servizio: i sindacati ...

Advertising

Mauri459066571 : @myrtamerlino @franborgonovo E ste merde #novax si permettono pure di insolentire medici che son due anni che stann… - AlexandrMcQueer : RT @Roby22819002: Questi flashback come ricordi di guerra con reduci, vittime, feriti, caduti e un unico carnefice. Perché di fatto questa… - Roby22819002 : Questi flashback come ricordi di guerra con reduci, vittime, feriti, caduti e un unico carnefice. Perché di fatto q… - Cami89Swift : RT @imnotaguilera: Comunque, raga, avete fatto canottaggio anche voi in una valle di lacrime guardando la ricostruzione di questi due anni… - imnotaguilera : Comunque, raga, avete fatto canottaggio anche voi in una valle di lacrime guardando la ricostruzione di questi due… -