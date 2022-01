Maneskin | Damiano si ‘autocensura’ al Saturday Night Live | ecco cosa fa VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Siamo ribelli ma non scemi“. CosìDavid, uno che a poco più di 20 anni non è solo il frontman di una rockband quotata allo mondiale ma anche un ottimo comunicatore, sulla partecipazione deiall’Eurovision. A proposito di? L’autocensura su Zitti e buoni: per partecipare avevano duvuto togliere le parolacce. E così hanno fatto anche al, niente “fucking” in I wanna be your slave (in ottemperanza alla legge che vieta “contenuti indecenti e volgari” tra le 6 e le 22). E cosìsi è messo la mano davanti alla bocca. D’altronde, se per andare ospiti in uno dei programmi più seguiti e ambiti nel mondo devi evitare di dire “scopar*”, deal. ???? Måneskin setting the SNL stage on fire with “I WANNA BE YOUR SLAVE”. ???? 2/2 ...