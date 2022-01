Sparatoria | Pianese Coisp | basta lacrime di coccodrillo | rinforzare organici

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Cioè che è accaduto a Taranto purtroppo è il resoconto di una cronaca già annunciata” così Domenico, segretario generale del sindacato di Polizia, commentando l’episodio accaduto questa mattina a Taranto, che ha portato al ferimento di due poliziotti. “Oltre al dolore per i nostri colleghi feriti e per quello dei loro amici e familiari, proviamo anche una fortissima rabbia: come di consueto, in queste ore, leggiamo dichiarazioni di solidarietà e vicinanza da parte di alte cariche dello Stato; una solidarietà che poi non si traduce in alcuna misura concreta atta a evitare che episodi di questo tipo continuino ad accadere quotidianamente. L’efferatezza della criminalità non si ferma mai, ed è per questo che, specialmente in alcuni territori, è necessarioglidella Polizia di Stato e di ...