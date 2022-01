SPAL-Pisa, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 22 gennaio 2022) SPAL-Pisa è la gara della 20° giornata del campionato di Serie B, che questo pomeriggio viene ospitato dal “Mazza” e che mette difronte l’una all’altra, due formazioni con esigenze di classifica ben diverse, ma che richiedono alle compagini di non mancare l’appuntamento con la vittoria Ecco cosa c’è da sapere sul match e come i due allenatori potrebbero scegliere di schierare le loro squadre all’inizio. Statistiche e curiosità di SPAL-Pisa La SPAL arriva all’incontro odierno, dopo che nella prima sfida del nuovo anno ha chiuso con un pareggio interno per 1-1 contro il Benevento, propiziato dalle reti di Tello per i giallorossi e Da Riva per i padroni di casa. La formazione di Ferrara, ora affidata a Venturato, al “Mazza” ha già disputato 10 gare, dalle quali sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)è la gara della 20° giornata del campionato diB, che questo pomeriggio viene ospitato dal “Mazza” e che mette difronte l’una all’altra, duecon esigenze di classifica ben diverse, ma che richiedono alle compagini di non mancare l’appuntamento con la vittoria Ecco cosa c’è da sapere sul match e come i due allenatori potrebbero scegliere di schierare le loro squadre all’inizio. Statistiche e curiosità diLaarriva all’incontro odierno, dopo che nella prima sfida del nuovo anno ha chiuso con un pareggio interno per 1-1 contro il Benevento, propiziato dalle reti di Tello per i giallorossi e Da Riva per i padroni di casa. La formazione di Ferrara, ora affidata a Venturato, al “Mazza” ha già disputato 10 gare, dalle quali sono ...

Advertising

periodicodaily : SPAL vs Pisa (probabili formazioni e Tv) #22gennaio #seriea #SpalPisa - m_bufalino : I cinque motivi per non perdere #SpalPisa - Luxgraph : Spal-Pisa, analisi e pronostico della sfida del Mazza - sportli26181512 : #Spal-#Pisa, Multigol 2-4 in vista al Mazza di Ferrara: La capolista vuole archiviare il brutto ko contro il Frosin… - news_ferrara : I CONVOCATI BIANCAZZURRI PER SPAL-PISA – 20^ GIORNATA SERIE BKT 2021-22 -