Roma, guasto a una condotta alla Cecchignola: quartiere ancora senza gas dopo un giorno (Di sabato 22 gennaio 2022) Da ieri pomeriggio nel IX Municipio a Roma tutto il quartiere di Castello della Cecchignola (5mila persone) è senza gas. Il guasto alla rete stamattina presto era stato riparato ma da allora i tecnici ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Da ieri pomeriggio nel IX Municipio atutto ildi Castello della(5mila persone) ègas. Ilrete stamattina presto era stato riparato ma da allora i tecnici ...

Advertising

LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea AV Roma - Napoli > Napoli ? Risolto guasto a Treno in prossimità di Cassino ?? Effetti sulla mo… - LuceverdeRoma : ?? #Treni Linea AV Roma - Napoli > Napoli ? Risolto guasto a Treno in prossimità di Cassino ?? Effetti sulla mo… - LuceverdeRadio : ?? #Treni - Linea Pisa - Roma ?? #GUASTO alla linea a Roma Aurelia ?? Ritardi fino a 30 minuti per i treni in viag… - TGEUR24 : RT @romaatac1: #Roma #atac #RomaTPL A causa di un guasto non sono disponibili i tempi di attesa alle fermate in tempo reale sulle applicazi… - romaatac1 : #Roma #atac #RomaTPL A causa di un guasto non sono disponibili i tempi di attesa alle fermate in tempo reale sulle… -