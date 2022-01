Quirinale, domani gli ultimi incontri tra M5s e centrosinistra prima del voto: spunta l’ipotesi Andrea Riccardi (Di sabato 22 gennaio 2022) Le trattative tra il Movimento 5 Stelle e il centrosinistra (Partito democratico e Articolo 1) proseguono. Da quanto si apprende, il centrosinistra potrebbe scegliere il nome di Andrea Riccardi – storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ex ministro della cooperazione internazionale nel governo Monti – come candidato di bandiera nelle prime votazioni per il Quirinale. Il nome sarebbe emerso in ambienti M5S e, viene confermato da fonti dem, dovrebbe essere una possibile scelta condivisa. Nella sera di domani, domenica 23 gennaio, alla vigilia del primo scrutinio, è stata convocata una riunione dei grandi elettori pentastellati, che si terrà da remoto. Sempre domani, alle 17, è in programma la riunione dei grandi elettori dem. Le due riunioni saranno precedute ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Le trattative tra il Movimento 5 Stelle e il(Partito democratico e Articolo 1) proseguono. Da quanto si apprende, ilpotrebbe scegliere il nome di– storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e ex ministro della cooperazione internazionale nel governo Monti – come candidato di bandiera nelle prime votazioni per il. Il nome sarebbe emerso in ambienti M5S e, viene confermato da fonti dem, dovrebbe essere una possibile scelta condivisa. Nella sera di, domenica 23 gennaio, alla vigilia del primo scrutinio, è stata convocata una riunione dei grandi elettori pentastellati, che si terrà da remoto. Sempre, alle 17, è in programma la riunione dei grandi elettori dem. Le due riunioni saranno precedute ...

Adnkronos : #Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza. - fattoquotidiano : Berlusconi al Quirinale, sul Fatto di domani la carica dei pregiudicati per portarlo al Colle - PoliticaCronaca : Incontro domani @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @robersperanza #quirinale e poi con @matteosalvinimi per trovare acco… - angenaldi : @pmacry Non credo che l'elezione al Quirinale sia l'origine di tutto. Oggi l'unica certezza di togliere Draghi da C… - caroletta71 : RT @DeerEwan: Quindi ora che Berlusconi si è chiamato fuori dalla corsa al Quirinale può andare in tribunale, giusto? O domani va da Zangri… -