M5s, Fraccaro al contrattacco: «Su di me tante falsità, adesso querelo» (Di sabato 22 gennaio 2022) «Anche oggi continuo a leggere su alcuni organi di stampa delle ricostruzioni palesemente false. Di fronte a un clima così velenoso, mi vedo costretto a querelare chi continua a pubblicare falsità sul mio conto». Così Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle al centro delle polemiche per l'incontro del 17 gennaio con il segretario della Lega Matteo Salvini. Sul tavolo, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero state le trattative per la candidatura di Giulio Tremonti al Quirinale. Secondo la linea ufficiale del Movimento, Fraccaro avrebbe condotto trattative senza alcun mandato ufficiale e in maniera parallela a quelle portate avanti da Giuseppe Conte. Attraverso una nota, il Movimento ha poi chiarito che «nei confronti di Riccardo Fraccaro non è stata assunta alcuna sanzione ...

cille_franco : RT @ottogattotto: Leggo che '#Fraccaro rischia l'espulsione'. Credo che, giunti a questo punto, l'espulsione dal #M5S sia più un sollievo c… - Anna71480688 : RT @Libero_official: #Fraccaro non verrà espulso. Dopo le voci sull'incontro con #Salvini per il #Quirinale e la sua smentita, il #M5s fa s… - nicolaebasta : RT @PetrazzuoloF: Il grillino (ancora per poco) Riccardo Fraccaro che tratta con la Lega promettendo voti per il Presidente della Repubblic… - marsion65 : RT @gabelmanu: Certo farsi buttare fuori per sponsorizzare Tremonti al Colle ha del surreale Il #Movimento5Straccioni è ormai una nave sen… - GiufreMaurizio : RT @PetrazzuoloF: Il grillino (ancora per poco) Riccardo Fraccaro che tratta con la Lega promettendo voti per il Presidente della Repubblic… -