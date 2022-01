L’arbitra vittima di revenge porn che denuncia pubblicamente su Instagram

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Al già mastodontico libro che parla di episodi del genere in Italia aggiungiamo un altro capitolo: il caso diDiana Di Meo. La giovane donna ha 22 anni, vive a Pescara, studia all’università e fadi calcio nella sezione di Pescara. Il suo profiloè seguito da circa 66 mila persone e proprio tramite questo Di Meo ha deciso dire quanto le è accaduto, raccontando i dettagli di una vicenda sulla quale le autorità stanno già indagando e ricordando a chi fa girare determinato materiale (in questo caso i video Diana Di Meo) senza il consenso di chi viene ripreso commette un reato per il quale dovrà essere punito. LEGGI ANCHE >>> La tecnologia di Ealixir Foundation che aiuta le donne vittime dia ripulire la rete ...