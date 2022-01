Isola dei famosi 2022: svelata la terza coppia in gara. Ecco chi sono (Di sabato 22 gennaio 2022) Non ci saranno più concorrenti singoli ma solo coppie all’Isola dei famosi 2022. Quest’anno si gioca in due: a confermarlo, nei giorni scorsi, l’annuncio dell’arrivo della terza coppia in gara nella trasmissione presentata da Ilary Blasi. In realtà, già nell’edizione del Grande Fratello di qualche anno fa, presentata da Alessia Marcuzzi, avevano partecipato dei concorrenti a coppia. Ora, molto probabilmente, accadrà lo stesso anche nell’Isola dei famosi 2022. Ma chi sono le coppia concorrenti? Isola dei famosi 2022, le prime due coppia in gara Dopo l’annuncio e la conferma di partecipazione ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 22 gennaio 2022) Non ci saranno più concorrenti singoli ma solo coppie all’dei. Quest’anno si gioca in due: a confermarlo, nei giorni scorsi, l’annuncio dell’arrivo dellainnella trasmissione presentata da Ilary Blasi. In realtà, già nell’edizione del Grande Fratello di qualche anno fa, presentata da Alessia Marcuzzi, avevano partecipato dei concorrenti a. Ora, molto probabilmente, accadrà lo stesso anche nell’dei. Ma chileconcorrenti?dei, le prime dueinDopo l’annuncio e la conferma di partecipazione ...

