«Il tempo rimasto» | viaggio nella storia d’Italia

Quello che l'addolora è pensarsi come l'ultima che ricorda ancora volti, avvenimenti, luoghi, persone destinati a scomparire con lei, e chissà se resterà qualcosa si chiede una delle protagoniste che abbiamo ascoltato insieme alle altre e agli altri fin lì nel nuovo film di Daniele Gaglianone, Il tempo rimasto, presentato allo scorso festival di Torino e ora al cinema (per le città e le sale di programmazione: zalab.org). Un tempo della memoria che è all'origine del progetto più ampio a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

