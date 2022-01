Covid, Rapporto Iss: rischio di terapia intensiva 21 volte maggiore per non vaccinati (Di sabato 22 gennaio 2022) I non vaccinati contro Covid 19 hanno un rischio, se si infettano, 21 volte maggiore di finire in terapia intensiva rispetto a chi ha fatto due dosi vaccinali. Una possibilità che diventa 39 volte più alta rispetto a chi ha sfatto anche il booster: 31,3 casi su centomila conto 0,8 casi. E’ uno dei dati che emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. “Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età superiore 12 anni nel periodo dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 per i non vaccinati (31,3 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 gennaio 2022) I noncontro19 hanno un, se si infettano, 21di finire inrispetto a chi ha fatto due dosi vaccinali. Una possibilità che diventa 39più alta rispetto a chi ha sfatto anche il booster: 31,3 casi su centomila conto 0,8 casi. E’ uno dei dati che emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia di-19 in Italia. “Il tasso di ricoveri instandardizzato per età relativo alla popolazione di età superiore 12 anni nel periodo dal 3 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 per i non(31,3 ricoveri inper 100.000 ...

