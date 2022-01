Caro-bollette, il governo tassa solo gli extra-profitti da fonti rinnovabili: intatti quelli delle centrali a carbone o a gas (Di sabato 22 gennaio 2022) Per far fronte al Caro-bollette, dovuto principalmente alla crescita del prezzo del gas, verranno tassati anche gli extra-profitti delle società energetiche. Accadrà attraverso un meccanismo che punta dritto alle fonti rinnovabili, quelle con costi attualmente più bassi e, sulla carta, con i margini maggiori di profitto. Secondo quanto prevede l’ultima bozza del dl Sostegni, infatti, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022 sarà applicato un “meccanismo di compensazione a due vie” sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, in modo da alleggerire in parte gli oneri di sistema sulle bollette. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcolerà la differenza tra i prezzi attuali e i prezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Per far fronte al, dovuto principalmente alla crescita del prezzo del gas, verrannoti anche glisocietà energetiche. Accadrà attraverso un meccanismo che punta dritto alle, quelle con costi attualmente più bassi e, sulla carta, con i margini maggiori di profitto. Secondo quanto prevede l’ultima bozza del dl Sostegni, infatti, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022 sarà applicato un “meccanismo di compensazione a due vie” sul prezzo dell’energia prodotta da impianti a, in modo da alleggerire in parte gli oneri di sistema sulle. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcolerà la differenza tra i prezzi attuali e i prezzi ...

