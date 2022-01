“Tutto fuori così? Wow”. Sabrina Salerno, le bombe scoppiano negli occhi dei fan. Foto grandiose (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli anni passano, ma Sabrina Salerno sembra sempre più bella e in forma. Reduce dalla recentissima esperienza a Ballando con le stelle, ha dimostrato agli affezionati spettatori e ammiratori dei social che il suo talento è rimasto intatto e forse si è pure evoluto. Affascinante, consapevole, femminile, la showgirl ha fatto impazzire proprio tutti. Su Instagram raccoglie 1,1 milioni di fan e come non comprenderlo, il profilo in questione si costella quotidianamente di scatti incendiati, in grado di far girare la testa a chiunque. Intensi allenamenti in palestra, bagni al mare, in piscina, pose e fisico da urlo. Sabrina Salerno questa volta si è superata, sfoggiando un Senza veli da 20enne. Un vero incanto. Sabrina Salerno, le Foto e gli applausi dei fan 53 ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli anni passano, masembra sempre più bella e in forma. Reduce dalla recentissima esperienza a Ballando con le stelle, ha dimostrato agli affezionati spettatori e ammiratori dei social che il suo talento è rimasto intatto e forse si è pure evoluto. Affascinante, consapevole, femminile, la showgirl ha fatto impazzire proprio tutti. Su Instagram raccoglie 1,1 milioni di fan e come non comprenderlo, il profilo in questione si costella quotidianamente di scatti incendiati, in grado di far girare la testa a chiunque. Intensi allenamenti in palestra, bagni al mare, in piscina, pose e fisico da urlo.questa volta si è superata, sfoggiando un Senza veli da 20enne. Un vero incanto., lee gli applausi dei fan 53 ...

GassmanGassmann : Se si abbandonano le periferie, se si sposta quello che non si vuole vedere fuori dal centro, poi non ci si deve st… - vascorossi : Avevo litigato con la vita Avevo litigato con me Avevo fatto a pezzi il mondo E avevo chiuso fuori anche te Aveva… - ilfoglio_it : “È normale, è tutto normale... Il presidente della Repubblica viene fuori nelle ultime ore”. Quando? “Giovedì 27”.… - Vale339Vale : RT @BarillariDav: Gli ebrei non potevano entrare nei ristoranti, nei bar, nei teatri. Oggi i non vaccinati nemmeno in banca, negli uffici… - anaid1958 : Allora vado a fare spesa e se vedo un asciugamano non posso prenderlo? Le pantofole? ??????ok dipenderà dal supermerca… -