Il taglio scalato di Valentina Ferragni che ci fa già pensare alla primavera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando si parla di tendenze non si può fare a meno di parlare delle sorelle Ferragni, ormai diventate le trendsetter per eccellenza. Soprattutto in fatto di moda, certo, ma questa volta Valentina Ferragni ci dà una lezione di stile in fatto di capelli. L'influencer, infatti, ha fatto impazzire i fan con un nuovo taglio scalato che urla Anni '90 e che si preannuncia il trend della primavera 2022. Dopo diversi anni in cui hanno spopolato tagli netti e precisi, come i caschetti o le frange, con il nuovo anno ecco tornare alla ribalta l'effetto scalato. La più piccola delle sorelle Ferragni ha scelto un taglio dalla lunghezza media, reso decisamente più dinamico e sbarazzino da una scalatura evidente ...

