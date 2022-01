Roma-Lecce in tv stasera in chiaro: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21, la Roma di Mourinho ospiterà il Lecce nell’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2021/2022. I pugliesi arrivano all’Olimpico dopo aver già eliminato una squadra di Serie A, lo Spezia di Thiago Motta. Chi vince incontra l’Inter, ieri vittorioso a San Siro contro l’Empoli dopo i tempi supplementari. La diretta televisiva sarà garantita in chiaro da canale 5 (canale 5 del digitale terrestre o 5005 di Sky), con live streaming disponibile tramite Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sulla sfida in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questa sera, alle ore 21, ladi Mourinho ospiterà ilnell’ultimo ottavo di finale della. I pugliesi arrivano all’Olimpico dopo aver già eliminato una squadra di Serie A, lo Spezia di Thiago Motta. Chi vince incontra l’Inter, ieri vittorioso a San Siro contro l’Empoli dopo i tempi supplementari. Latelevisiva sarà garantita inda5 (5 del digitale terrestre o 5005 di Sky), con livedisponibile tramite Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sulla sfida in questione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #CoppaItalia #RomaLecce in tv stasera in chiaro: orario, canale e diretta streaming - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Roma-Lecce: i pugliesi cercano l'impresa all'Olimpico, ma le quote premiano gli uomini di Mourinho https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Roma-Lecce: i pugliesi cercano l'impresa all'Olimpico, ma le quote premiano gli uomini di Mourinho https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Roma-Lecce: i pugliesi cercano l'impresa all'Olimpico, ma le quote premiano gli uomini di Mourinho https… - napolimagazine : COPPA ITALIA - Roma-Lecce: i pugliesi cercano l'impresa all'Olimpico, ma le quote premiano gli uomini di Mourinho -