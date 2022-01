Oroscopo di Paolo Fox 21 gennaio: amore in forte dubbio questo venerdì (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ariete – In amore se c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro! Toro – venerdì e sabato sono giornate importanti per l’amore e per gli incontri. Sul lavoro, dopo le difficoltà arrivano nuove responsabilità! Gemelli – In amore cerca di mantenere la distanze dai problemi. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi legati alle finanze, ma fatti aiutare da chi ne capisce di più! Cancro – Bene la giornata di domenica per parlare con una persona che non è stata molto chiara con te. Sul lavoro, forse nel passato hai sbagliato, ora bisogna recuperare terreno! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ariete – Inse c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro! Toro –e sabato sono giornate importanti per l’e per gli incontri. Sul lavoro, dopo le difficoltà arrivano nuove responsabilità! Gemelli – Incerca di mantenere la distanze dai problemi. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi legati alle finanze, ma fatti aiutare da chi ne capisce di più! Cancro – Bene la giornata di domenica per parlare con una persona che non è stata molto chiara con te. Sul lavoro, forse nel passato hai sbagliato, ora bisogna recuperare terreno! Entra nel gruppodiFox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppo ...

