La borsa di Belén Rodriguez è l’accessorio irrinunciabile dell’inverno 2022

Leggi su diredonna

(Di giovedì 20 gennaio 2022) È il momento di dedicarsi al relax per(e forse anche alla riflessione visti i problemi con il suo compagno Antonino Spinalbese). Dopo aver trascorso le vacanze di Natale sulla neve in compagnia della figlia Luna Marì, la showgirl argentina è volata in Sudamerica, portando con sédi cui non possiamo assolutamente fare a meno in questo inverno: unaLoewe a tracolla verde. Vi raccomandiamo... La moda dell'invernoè (anche) low cost, parola di BelenLa passione per le borse è ben radicata nel DNA di(e come darle torto), tanto che la showgirl e influencer vanta delle collezioni di tutto rispetto dei più ...