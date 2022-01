Clizia Incorvaia spiega perché non farà l’allattamento esclusivo per suo figlio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Clizia Incorvaia si sta preparando al meglio per accogliere suo figlio e tra le storie di Instagram racconta anche perché ha scelto di non fare l’allattamento esclusivo al seno. Dopo l’incontro con la sua ostetrica la Incorvaia ha preso appunti, ne parla con le follower e confida il perché della sua scelta. Clizia ha già una figlia, Nina, è passato qualche anno dal suo primo parto e tante cose non le ricorda, altre le scopre solo adesso. Soprattutto, c’è una cosa che desidera vada in modo diverso con il secondo bebè: l’allattamento. Sta ancora valutando tutti i pro e contro di un allattamento misto ma sembra avere già scelto perché Clizia Incorvaia questa volta non può ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 gennaio 2022)si sta preparando al meglio per accogliere suoe tra le storie di Instagram racconta ancheha scelto di non fareal seno. Dopo l’incontro con la sua ostetrica laha preso appunti, ne parla con le follower e confida ildella sua scelta.ha già una figlia, Nina, è passato qualche anno dal suo primo parto e tante cose non le ricorda, altre le scopre solo adesso. Soprattutto, c’è una cosa che desidera vada in modo diverso con il secondo bebè:. Sta ancora valutando tutti i pro e contro di un allattamento misto ma sembra avere già sceltoquesta volta non può ...

