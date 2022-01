Biathlon, Germania e Francia vincono le staffette miste agli Europei Open Junior 2022. Italia quarta in entrambe le gare (Di giovedì 20 gennaio 2022) È da poco terminata la seconda giornata di gare agli Europei Open Junior 2022 di Biathlon (validi per l’IBU Junior Cup 2021-2022). Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) si sono disputate quest’oggi la staffetta a coppie miste e la staffetta mista a squadre. Nella staffetta a coppie miste è la Germania a vincere la medaglia d’oro con il tandem formato da Johanna Puff e Darius Lodl. La coppia tedesca termina la prova in 40:22.0 (0+4) davanti alla Russia, seconda a 12”5 (0+11), e alla Francia, terza a 18”8 (0+6). Peccato invece per l’Italia, che con il duo Martina Trabucchi-Iacopo Leonesio conclude la gara in quarta ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) È da poco terminata la seconda giornata didi(validi per l’IBUCup 2021-). Sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) si sono disputate quest’oggi la staffetta a coppiee la staffetta mista a squadre. Nella staffetta a coppieè laa vincere la meda d’oro con il tandem formato da Johanna Puff e Darius Lodl. La coppia tedesca termina la prova in 40:22.0 (0+4) davanti alla Russia, seconda a 12”5 (0+11), e alla, terza a 18”8 (0+6). Peccato invece per l’, che con il duo Martina Trabucchi-Iacopo Leonesio conclude la gara in...

