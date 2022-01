Torre del Lago: arrestato l’uomo barricato in casa. Irruzione dei Nocs. Migliora il vigile del fuoco ferito (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono intervenuti i carabinieri dei Nocs, con un'Irruzione intorno alle 21,49 di stasera, 19 gennaio 2022, per mettere fine alla vicenda dell'uomo asserragliato a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio. Gli agenti agenti del Nocs, il Nucleo operativo centrale di sicurezza, reparto speciale della polizia per le operazioni ad alto rischio, hanno bloccato Gianluigi Ragoni, 44 anni, che si er barricato in casa poco prima delle ore 14. In casa con lui l'anziano padre, 89 anni, ex carabiniere L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono intervenuti i carabinieri dei, con un'intorno alle 21,49 di stasera, 19 gennaio 2022, per mettere fine alla vicenda dell'uomo asserragliato adel, frazione del comune di Viareggio. Gli agenti agenti del, il Nucleo operativo centrale di sicurezza, reparto speciale della polizia per le operazioni ad alto rischio, hanno bloccato Gianluigi Ragoni, 44 anni, che si erinpoco prima delle ore 14. Incon lui l'anziano padre, 89 anni, ex carabiniere L'articolo proviene da Firenze Post.

