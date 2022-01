Inceneritore di Acerra | la centralina per il controllo della qualità dell’aria è ferma da un anno

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Noi Medici dell’AmbienteSezione di Napoli da decenni denunciamo e combattiamo non solo la cattiva informazione sanitaria, ma soprattutto il silenzio e l’ignavia politica e gestionale che l’accompagna e/o la determina. Grazie ai colleghi e compagni di lotta Esposito, Napolitano, Schiattarella effettuiamo tra l’altro un monitoraggio continuo e costante dei dati Arpac sull’aria e sappiamo quanto sono gravi e quanto sono ignorati. Su nostra sollecitazione, la consigliera regionale Maria Muscarà ha prodotto una interrogazione regionale a risposta scritta sul perché, in una situazione di gravissimo inquinamentoin alcune zoneRegione Campania a minore aspettativa di vita media di Italia, non risultava da oltre unalcun dato validato dalladestinata al monitoraggio del ...

