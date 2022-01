Cooperative sociali | blocco stradale e rabbia per il nuovo bando | sminuita la clausola sociale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ riesplosa questa mattina sotto i portici del Comune di Salerno la protesta dei lavoratori delle, senza lavoro da tre mesi ormai, da quando l’inchiesta giudiziaria ha travolto e fermato i servizi erogati dalle imprese e allo stesso tempo bloccato i dipendenti. A scatenare l’agitazione è stata la pubblicazione delda parte del Comune di Salerno, della durata triennale che però, diversamente da quanto previsto, non ha incluso in maniera vincolante la, quella che impone all’impresa che si aggiudica l’appalto per la gestione dei servizi, di occupare gli ex dipendenti. A differenza di un primodella durata di soli tre mesi in cui laera obbligatoria, in questa ...