Coppa d'Africa 2022, Hakimi regala il primato al Marocco: Comoros beffa il Ghana nel finale (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Marocco riesce a strappare un punto al Gabon nella terza giornata del Gruppo C della Coppa d'Africa 2022. I nordafricani in tal modo finiscono da primi nel loro raggruppamento. Decisivo l'ex interista Hakimi, che realizza all'84' la rete del 2-2, dopo che tre minuti prima il compagno Aguerd sembrava aver condannato i marocchi con il suo autogol. Il Gabon si è fatto raggiungere per ben due volte. Nel primo tempo, infatti, aveva aperto le danze il gol di Allevinah prima del rigore trasformato da Boufal al 74?. Fuochi d'artificio anche tra Ghana e Comoros, terminata per 2-3 grazie alla rete siglata da Mogni (doppietta per lui) nei minuti finali. I ragazzi di Amir Abdou terminano al terzo posto nel girone e possono però solamente sperare in un ripescaggio come miglior ...

