Suppletive Roma, i renziani esultano per il 13% del proprio candidato: "Altro che 2%". Ma ha preso appena 2.700 voti (con l'affluenza all'11%) (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Grandissimo risultato, abbiamo fatto 13", "Italia Viva contro sondaggite 13 a 0?, "Italia Viva vale il 13%, chi vive di sondaggi non vale niente", "Chi non si candida non prende niente, Italia Viva il 13". Chi leggesse – scendendo da Marte – la mitragliata di dichiarazioni trionfali di Matteo Renzi, si convincerebbe che il suo partito abbia da un giorno all'Altro decuplicato i consensi. E invece, nel Paese reale, Italia Viva è ancora inchiodata al 2% scarso. Quel 13% con cui l'ex premier ha bombardato le agenzie si riferisce a un campione tanto misero da fare tenerezza: i 21.010 elettori del centralissimo collegio Trionfale di Roma (l'11,33% degli aventi diritto) che domenica 16 gennaio sono andati a votare per le elezioni Suppletive della Camera, in cui si assegnava il seggio lasciato libero da Roberto Gualtieri diventato sindaco.

ItaliaViva : #Suppletive a Roma. A scrutinio ancora non ultimato siamo sopra il 14%. E grazie a @valerio_casini per averci messo… - Ettore_Rosato : I primi dati, nonostante la bassa affluenza, segnano un risultato straordinario per @ItaliaViva nelle #suppletive d… - lorepregliasco : Ma perché il 13% nelle suppletive di Roma 1, con l'11% di affluenza, non dovrebbe essere compatibile con il 2,2% nazionale? ?? - pietrogranero : RT @tomasomontanari: Per le suppletive della Camera vota a Roma l’11,33% … il Parlamento è una realtà marginale, al tempo dell’oligarchia d… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Suppletive Roma, i renziani esultano per il 13% del proprio candidato: “Altro che 2%”. Ma ha preso appena 2.700 voti (… -