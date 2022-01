Milan, vincere contro lo Spezia per restare agganciati alla vetta | VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera, ha fatto il punto sul Milan tra campo e mercato. I rossoneri dovranno vincere questa sera contro lo Spezia e approfittare del passo falso dell'Inter, mentre sul mercato urge l'acquisto di un difensore Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera, ha fatto il punto sultra campo e mercato. I rossoneri dovrannoquesta seraloe approfittare del passo falso dell'Inter, mentre sul mercato urge l'acquisto di un difensore

Advertising

Cristoasteroide : Sinceramente non vedo ragioni per cui il milan non debba vincere con lo spezia - sportli26181512 : Milan-Spezia, le formazioni ufficiali: Pioli con Ibrahimovic e Leao, Thiago Motta risponde con Gyasi-Verde-Manaj: I… - AC_MILAN_hub : Hai vinto contro un milione di spermatozoi, come puoi non vincere contro questi 4 incapaci. - stefanobellelli : @fabio_dt @alvisepedrotti @acmilan @scuccimatte @AlessioParodi6 Dove con 'vinto' intendi la vittoria morale del sec… - EnricomariaSala : @ncorrasco @theboss_1908 @Inter @SerieA Dobbiamo vincere Empoli Venezia e Milan. E non perdere a Napoli. Poi parliamo -