"Ma se non esiste". Striscia la Notizia inchioda il ministro Bianchi: ecco come se n'è uscito da Fazio. Scivolone o balla? (Di lunedì 17 gennaio 2022) A Striscia la Notizia non passa nulla inosservato. Neppure l'ospitata di Patrizio Bianchi a Che Tempo Che Fa. Su Rai 3, in collegamento con Fabio Fazio, il ministro dell'Istruzione non avrebbe risposto a una domanda molto delicata. Almeno questo è quanto accusa il tg satirico di Canale 5 che, nelle anticipazioni della puntata di lunedì 17 gennaio, scrive: "Secondo la normativa vigente, in Italia i bambini sopra i 6 anni dovrebbero indossare - in determinate occasioni - la mascherina ffp2. Peccato però che questo tipo di mascherina certificata per bambini non esiste, come già dimostrato da Striscia la Notizia, le cui segnalazioni hanno spinto le forze dell'ordine e giganti come Amazon a sequestrare o rimuovere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alanon passa nulla inosservato. Neppure l'ospitata di Patrizioa Che Tempo Che Fa. Su Rai 3, in collegamento con Fabio, ildell'Istruzione non avrebbe risposto a una domanda molto delicata. Almeno questo è quanto accusa il tg satirico di Canale 5 che, nelle anticipazioni della puntata di lunedì 17 gennaio, scrive: "Secondo la normativa vigente, in Italia i bambini sopra i 6 anni dovrebbero indossare - in determinate occasioni - la mascherina ffp2. Peccato però che questo tipo di mascherina certificata per bambini nongià dimostrato dala, le cui segnalazioni hanno spinto le forze dell'ordine e gigantiAmazon a sequestrare o rimuovere ...

Advertising

matteorenzi : Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale i… - ItaliaViva : La candidatura di #Berlusconi non esiste. Esiste solo in chi lo circonda e ne asseconda i desideri. Non ha i voti e… - FBiasin : Non esiste conferenza nella quale #Inzaghi si dimentichi di ringraziare giocatori, dirigenza, proprietà. È probabi… - cirobuonajuto : RT @matteorenzi: Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale il 13%,… - _sof____ : RT @notmarb: mio fratello ha detto 'chissà se esiste il gruppo whatsapp del senato' e ora non riesco a smettere di pensarci -

Ultime Notizie dalla rete : non esiste Intervento del Sindaco Giuseppe Sala sulla sicurezza in città E questa collaborazione a Milano esiste. C'è però un fondamentale punto di partenza. Forse qualcuno se ne ricorda a intermittenza (o trova comodo non ricordarselo) ma l'ordine pubblico in Italia è ...

La stupidità occidentale: pic nic di cretini sul placido Don ...non hanno nulla a che vedere con la politica senza che a nessuno importi un fico secco e anche la sua organizzazione è ormai di fatto sciolta ed esiste solo fuori dalla Russia come narrazione. Non è ...

La varietà perfetta non esiste, ma la scelta giusta sì Freshplaza.it Mansarda, come illuminarla con stile: 6 consigli Strip led per travi e armadi, piantane vintage e sospensioni salvaspazio, adatte ai soffitti bassi: ecco le idee per fare luce nel sottotetto, anche negli spazi più piccoli e irregolari ...

Il Comune in cui non valgono le regole anti Covid: "Perché non esiste" A Trapani il sindaco Giacomo Tranchida ha chiuso le scuole fino al 26 gennaio Succede a Misiliscemi, comune nato solo a febbraio del 2021 dalla 'scissione' di alcune frazioni trapanese. C'è un comune ...

E questa collaborazione a Milano. C'è però un fondamentale punto di partenza. Forse qualcuno se ne ricorda a intermittenza (o trova comodoricordarselo) ma l'ordine pubblico in Italia è ......hanno nulla a che vedere con la politica senza che a nessuno importi un fico secco e anche la sua organizzazione è ormai di fatto sciolta edsolo fuori dalla Russia come narrazione.è ...Strip led per travi e armadi, piantane vintage e sospensioni salvaspazio, adatte ai soffitti bassi: ecco le idee per fare luce nel sottotetto, anche negli spazi più piccoli e irregolari ...A Trapani il sindaco Giacomo Tranchida ha chiuso le scuole fino al 26 gennaio Succede a Misiliscemi, comune nato solo a febbraio del 2021 dalla 'scissione' di alcune frazioni trapanese. C'è un comune ...