“La carta sta per bloccarsi”. Allarme Postepay: cosa succede (Di lunedì 17 gennaio 2022) Negli ultimi giorni gli utenti possessori di Postepay hanno lanciato un vero e proprio Allarme. Andiamo a scoprire cosa sta accadendo Nuovo Allarme lanciato dai possessori di Postepay. Purtroppo negli ultimi giorni sono in tanti ad avere avuto gravi problemi con la carta prepagata. Questo strumento, come tutti quelli che consentono di movimentare denaro, oltre che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 gennaio 2022) Negli ultimi giorni gli utenti possessori dihanno lanciato un vero e proprio. Andiamo a scopriresta accadendo Nuovolanciato dai possessori di. Purtroppo negli ultimi giorni sono in tanti ad avere avuto gravi problemi con laprepagata. Questo strumento, come tutti quelli che consentono di movimentare denaro, oltre che L'articolo proviene da Consumatore.com.

chiara_furfaro : RT @LOnyinye25: #jeru Comunque spero che Jess sia se stessa da oggi in poi e accantoni la carta dell acidità perché nn funziona e Barú gli… - BaisiLaura : RT @LOnyinye25: #jeru Comunque spero che Jess sia se stessa da oggi in poi e accantoni la carta dell acidità perché nn funziona e Barú gli… - LOnyinye25 : #jeru Comunque spero che Jess sia se stessa da oggi in poi e accantoni la carta dell acidità perché nn funziona e… - CardelliAc : RT @mariamacina: Il Pd oltre il'NO Berlusconi' ha qualche carta da giocare oppure sta seguendo il solito metodo del Ddl Zan?Suggerito magar… - lilangwy : RT @vapormar: questo cosa esiste sta su carta per davvero -