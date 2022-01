In campo c’è Berlusconi, eppure si muove l’ipotesi del bis di Mattarella (Di lunedì 17 gennaio 2022) Che nel buio l’unica cosa relativamente chiara sia l’ennesima scesa in campo di Silvio Berlusconi la dice lunga su come è messa la partita del Quirinale a sette giorni dalla prima votazione. Peraltro si tratta di una fiammella che può anche spegnersi presto, o al massimo dopo le prime quattro votazioni. Per il resto, veti incrociati, dubbi, antipatie, doppi giochi. Ogni scelta porta le sue controindicazioni. I suoi punti deboli. Persino il nome più forte, quello di Mario Draghi, rischia di far ruzzolare l’Italia nel burrone del non governo – governicchio o elezioni, o tutt’e due – per di più in un anno cruciale: si fanno scenari su un eventuale nuovo governo ma nessuno sa ipotizzare con chiarezza chi ne sarebbe la guida. L’Europa ci guarda con enorme preoccupazione. Immaginare lo scenario peggiore rientra tra i compiti dei politici e degli osservatori. ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Che nel buio l’unica cosa relativamente chiara sia l’ennesima scesa indi Silviola dice lunga su come è messa la partita del Quirinale a sette giorni dalla prima votazione. Peraltro si tratta di una fiammella che può anche spegnersi presto, o al massimo dopo le prime quattro votazioni. Per il resto, veti incrociati, dubbi, antipatie, doppi giochi. Ogni scelta porta le sue controindicazioni. I suoi punti deboli. Persino il nome più forte, quello di Mario Draghi, rischia di far ruzzolare l’Italia nel burrone del non governo – governicchio o elezioni, o tutt’e due – per di più in un anno cruciale: si fanno scenari su un eventuale nuovo governo ma nessuno sa ipotizzare con chiarezza chi ne sarebbe la guida. L’Europa ci guarda con enorme preoccupazione. Immaginare lo scenario peggiore rientra tra i compiti dei politici e degli osservatori. ...

