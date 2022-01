Il principe Andrea aveva una relazione con la Maxwell? La testimonianza dell’ex guardia del corpo (Di lunedì 17 gennaio 2022) La vicenda del principe Andrea si è trasformata in un vero e proprio caso mediatico su cui fioccano speculazioni e testimonianze. Nel corso di un’intervista con Ranvir Singh per Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile di ITV, una ex guardia del corpo del principe ha approfondito la relazione tra il figlio della Regina e la socia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) La vicenda delsi è trasformata in un vero e proprio caso mediatico su cui fioccano speculazioni e testimonianze. Nel corso di un’intervista con Ranvir Singh per Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile di ITV, una exdeldelha approfondito latra il figlio della Regina e la socia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

TommyBrain : Visione TV:“il Principe è nudo”: via titoli e onori per Andrea d’Inghilterra - IacobellisT : Visione TV:“il Principe è nudo”: via titoli e onori per Andrea d’Inghilterra - SkyTG24 : Guai reali, Andrea e Harry rattristano la regina Elisabetta - SC_K22 : RT @ToxMagato: Jeffrey Epstein è morto in prigione; Harvey Weinstein ha perso tutto sotto l'onda #MeToo, e anche il principe Andrea rischia… - Gigithebeast1 : RT @giure99: Caso Epstein, Andrea solo nella sua villa: i Windsor lo ripudiano La regina Elisabetta toglie il titolo di altezza reale al p… -