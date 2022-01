Fanno discutere le regole del voto per il Quirinale in epoca di pandemia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stando ai dati odierni 29 deputati e 9 senatori positivi non potrebbero votare, ma si teme che il numero possa crescere in maniera esponenziale. Possibili cambiamenti Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stando ai dati odierni 29 deputati e 9 senatori positivi non potrebbero votare, ma si teme che il numero possa crescere in maniera esponenziale. Possibili cambiamenti

Advertising

redazionePS24 : Alexia Putellas vince l'ennesimo riconoscimento individuale. Fanno discutere le scelte nella categoria 'allenatori'… - sabahelher : RT @gozforum: @Mario_Gallo1 @drsmoda Fin tanto che non fanno un qualche passo in dietro, non credo a nulla. Abolizione delle ultime follie… - chicca65472654 : RT @Rominab_83: Allegando documenti perché per Lucrezia c’è sempre bisogno di prove, visto che si contesta anche l’aria che respira, ma si… - EmiliaFoti2 : RT @gozforum: @Mario_Gallo1 @drsmoda Fin tanto che non fanno un qualche passo in dietro, non credo a nulla. Abolizione delle ultime follie… - kravotz : @letMoncadacook @milan_risorto @furgeTX @Zoroback_023 @aleraicu23 Ma infatti. Basterebbe discutere senza chiamare a… -