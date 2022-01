Coppa d’Africa 2022: pareggi per 1-1 tra Burkina Faso ed Etiopia e Camerun e Capo Verde (Di lunedì 17 gennaio 2022) Va a concludersi la fase a gironi per quanto riguarda il raggruppamento A nella Coppa d’Africa 2022 in corso di svolgimento in Camerun: due gli incontri andati in scena nel tardo pomeriggio italiano, entrambi terminati con un pareggio per 1-1. I padroni di casa Camerunesi chiudono in vetta alla graduatoria trovando il settimo punto (cammino iniziato con due successi consecutivi) con Capo Verde. La partita l’ha sbloccata dopo 39? il bomber dei Leoni indomabili Aboubakar, ma nella ripresa gli ospiti sono riusciti a trovare il pari con la rete di Rodrigues al 53?. Sfrutta al meglio l’occasione il Burkina Faso che, pareggiando 1-1 con l’Etiopia, centra la seconda posizione nel girone ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Va a concludersi la fase a gironi per quanto riguarda il raggruppamento A nellain corso di svolgimento in: due gli incontri andati in scena nel tardo pomeriggio italiano, entrambi terminati con uno per 1-1. I padroni di casaesi chiudono in vetta alla graduatoria trovando il settimo punto (cammino iniziato con due successi consecutivi) con. La partita l’ha sbloccata dopo 39? il bomber dei Leoni indomabili Aboubakar, ma nella ripresa gli ospiti sono riusciti a trovare il pari con la rete di Rodrigues al 53?. Sfrutta al meglio l’occasione ilche,ando 1-1 con l’, centra la seconda posizione nel girone ...

