Usa | il ritorno di Donald Trump | “Biden alla corte di re Fauci | nel 2024 le elezioni più importanti della storia americana”

Advertising

zazoomblog : Usa il ritorno di Donald Trump: “Biden alla corte di re Fauci nel 2024 le elezioni più importanti della storia amer… - LaStampa : Usa, il ritorno di Donald Trump: “Biden alla corte di re Fauci, nel 2024 le elezioni più importanti della storia am… - LaStampa : Usa, il ritorno di Donald Trump: “Biden alla corte di re Fauci, nel 2024 le elezioni più importanti della storia am… - fisco24_info : Il ritorno di Trump: riprendiamoci il Paese, la vera insurrezione il voto del 2020: Le parole più dure dell’ex pres… - Klau_995 : @robertosabatin4 @giusepperizzos Non stento a crederlo! Di ritorno sempre dagli USA mi aprirono la valigia (forzand… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ritorno

Due ore di show, di attacchi a Joe Biden, ai democratici, a Anthony Fauci, di appelli in difesa degli insurrezionisti del 6 gennaio, e ilalle vecchie accuse di brogli elettorali. Ildi Donald Trump sulla scena politica non ha tradito le attese: il tycoon ha tuonato in comizio, a Florence, Arizona, mandando in tripudio i sostenitori, lo ha fatto prendendo a piene mani dal ...Donald Trump torna all'attacco del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Pochi si immaginavano che sarebbe stato un tale disastro. Ha umiliato il Paese sul palcoscenico internazionale", dice da ...Sull’assalto a Capitol Hill dice: “Quella del 6 gennaio è stata una protesta contro un'elezione corrotta. “Quella del 6 gennaio è stata una protesta contro un'elezione corrotta. 'Sapevamo che Joe Bide ...Un'ora da vecchio Trump. Pieno di livore, messaggi violenti, insulti agli avversari, di autocelebrazione. Con il cappellino rosso calato sugli occhi, lo striscione "Save America" alle spalle, e la fol ...