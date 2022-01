Terremoto, scossa di magnitudo 4.3 tra il Portogallo e la Spagna: avvertita sulla costa (Di domenica 2 gennaio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata ieri sera al largo della costa meridionale del Portogallo: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il sisma è stato localizzato ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) Unadidi4.3 è stata registrata ieri sera al largo dellameridionale del: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il sisma è stato localizzato ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto scossa Terremoto, scossa di magnitudo 4.3 tra il Portogallo e la Spagna: avvertita sulla costa Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata ieri sera al largo della costa meridionale del Portogallo: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (Usgs). Il sisma è stato localizzato a ...

Scossa di terremoto al largo di Siracusa Scossa di terremoto nel mare di fronte alla provincia di Siracusa. L'ha registrata l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 6:19: il valore di magnitudo è 2.1.

Terremoto, scossa sismica al largo di Siracusa BlogSicilia.it Terremoto, scossa sismica al largo di Siracusa Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificata stamane alle 6,19 al largo di Siracusa. L'epicentro ad una profondità di 29 km.

Terremoto Spagna, scossa magnitudo 4.4 in golfo Cadice Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato sabato notte nel Golfo di Cadice, nel sud ovest della Spagna, senza che finora siano stati segnalati danni a persone o cose. Il sisma è avvenuto alle 2 ...

