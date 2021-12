Unicredit ‘vola’ dopo il nuovo Piano al 2024, forte aumento utili e più dividendi agli azionisti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Unicredit vola in borsa – dove è stata addorottura sospesa per eccesso di volatilità – dopo la presentazione del nuovo Piano strategico 2022-2024, ribattezzato significativamente ‘Unicredit Unlocked’ perché ha l’ambizione di ‘sbloccare’ il potenziale di crescita del gruppo. Un progetto che punta a “maggiore efficienza nei costi, ottimale allocazione del capitale e crescita dei ricavi netti del 2 per cento circa all’anno”. Il Piano – spiega il gruppo – “ottimizza l’assetto attuale del Gruppo e definisce un chiaro programma a lungo termine per il domani” con un “nuovo modello di business per una forte generazione organica di capitale, in grado di garantire una remunerazione degli azionisti significativamente maggiore e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)vola in borsa – dove è stata addorottura sospesa per eccesso di volatilità –la presentazione delstrategico 2022-, ribattezzato significativamente ‘Unlocked’ perché ha l’ambizione di ‘sbloccare’ il potenziale di crescita del gruppo. Un progetto che punta a “maggiore efficienza nei costi, ottimale allocazione del capitale e crescita dei ricavi netti del 2 per cento circa all’anno”. Il– spiega il gruppo – “ottimizza l’assetto attuale del Gruppo e definisce un chiaro programma a lungo termine per il domani” con un “modello di business per unagenerazione organica di capitale, in grado di garantire una remunerazione deglisignificativamente maggiore e ...

