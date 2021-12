Wolfsburg-Lille, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Gruppo G vede nell’ultima giornata quella decisiva per tutti i verdetti e Wolfsburg–Lille è uno dei match chiave del girone. Il passaggio del turno non è ancora aritmeticamente certo per nessuna delle due compagini, separate in classifica da tre punti. Il Lille è la capolista del girone con 8 punti accumulati sinora ed è la favorita per il passaggio del turno. Il Wolfsburg è invece ultimo ed è costretto a vincere: in caso di parità di punti con i francesi, prevarrebbe in virtù del vantaggio negli scontri diretti. L’ultimo match tra le due compagini è infatti terminato 0-0 in casa della squadra di Gourvennec. Al secondo e terzo posto ci sono invece Salisburgo e Siviglia, rispettivamente a 7 e 6 punti. Ecco le ultime sulla sfida in programma questa sera alla Volkswagen Arena di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il Gruppo G vede nell’ultima giornata quella decisiva per tutti i verdetti eè uno dei match chiave del girone. Il passaggio del turno non è ancora aritmeticamente certo per nessuna delle due compagini, separate in classifica da tre punti. Ilè la capolista del girone con 8 punti accumulati sinora ed è la favorita per il passaggio del turno. Ilè invece ultimo ed è costretto a vincere: in caso di parità di punti con i francesi, prevarrebbe in virtù del vantaggio negli scontri diretti. L’ultimo match tra le due compagini è infatti terminato 0-0 in casa della squadra di Gourvennec. Al secondo e terzo posto ci sono invece Salisburgo e Siviglia, rispettivamente a 7 e 6 punti. Ecco le ultime sulla sfida in programma questa sera alla Volkswagen Arena di ...

