Un bazar della droga nell'appartamento in centro storico, un gambiano arrestato dalla polizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MACERATA - arrestato con un bazar della droga nel suo appartamento in centro storico a Macerata . L'uomo finito ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è un gambiano finito nel ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 8 dicembre 2021) MACERATA -con unnel suoina Macerata . L'uomo finito ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è unfinito nel ...

Advertising

CronacheMc : MACERATA - Operazione della Squadra mobile: in manette un giovane gambiano richiedente asilo. Sequestrati oltre 60… - FabiusMarco : @SkySportF1 Tra la trattativa da 'gran bazar' della direzione, il tamponamento di hamilton non punito, il circuito… - m_baschieri : MATIA BAZAR, Antonella Ruggiero - La prima stella della sera - DomenicoCrea5 : Blog mafie - Silvana Saguto e quel bazar di incarichi e favori in nome della legge - comitatogoccia : Il bazar della Riforma Moratti, funerale del Servizio Sanitario Lombardo -